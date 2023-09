PvdD-senator Koffeman: Ouwehand gooide oprichters voor de bus

Partijleider Esther Ouwehand heeft de oprichters van de Partij voor de Dieren in een kritische brief „voor de bus” gegooid, vindt medeoprichter en senator Niko Koffeman. In de brief schreef Ouwehand dat het inmiddels afgetreden bestuur zich te veel laat leiden door de oprichters. „Iedereen die daar wordt genoemd, wordt verdacht gemaakt, en ten onrechte”, aldus Koffeman. Te gast bij Nieuwsuur weigert hij desalniettemin uitgesproken kant te kiezen voor één van de kampen.