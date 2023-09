De bekendste verdachte van de terreuraanslagen in Parijs in 2015 moet zijn levenslange gevangenisstraf gewoon in Frankrijk uitzitten. Salah Abdeslam had de Belgische rechter gevraagd om hem niet over te dragen en zijn straf in België te mogen uitdienen. Maar die is het niet met Abdeslam eens dat zijn mensenrechten in Frankrijk worden geschonden.