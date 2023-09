De Krom: Rutte I was overtuigd van waarborgen in fraudewet

Het eerste kabinet-Rutte was ervan overtuigd dat de wet die fraudeaanpak in de sociale zekerheid moest verbeteren, genoeg waarborgen kende om te voorkomen dat mensen gebukt gingen onder de frauderegels. Dat zegt voormalig staatssecretaris Paul de Krom, in dat kabinet verantwoordelijk voor sociale zaken. Ondanks kritiek van onder meer de Raad van State, dacht het kabinet alleen een „kleine groep van notoire overtreders” die met grote bedragen in de sociale zekerheid sjoemelden aan te pakken.