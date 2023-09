De Britse militaire inlichtingendienst denkt dat een nieuw Russisch leger eerder dan aangekondigd is ingezet in Oekraïne. In wervingsspotjes werd volgens de Britten eind augustus nog gesteld dat de eenheid pas in december van dit jaar naar Oekraïne zou gaan. Toch zegt het Britse ministerie 80 tot 90 procent zeker te weten dat de militairen nu al worden ingezet.