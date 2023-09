Provincies eisen scherpere PFAS-normen

De provincies Zuid-Holland en Noord-Holland gaan donderdag tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer pleiten voor strengere wet- en regelgeving wat betreft de uitstoot van PFAS-stoffen. Gedeputeerden van beide provincies schuiven aan bij een gesprek met Kamerleden over het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid dit voorjaar presenteerde. De raad concludeerde na onderzoek bij staalproducent Tata Steel in IJmuiden, chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht en de Nijmeegse asfaltfabrikant APN dat grote industriebedrijven en de overheid tekortschieten in het beschermen van omwonenden.