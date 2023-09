Op de werkvloer ontstaan steeds vaker onveilige situaties doordat de aandacht voor het veilig laten werken van personeel verslapt. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) in een open brief aan werkgeversorganisaties, die ook op de site van de netwerkorganisatie van 3000 veiligheidsexperts is verschenen.