Vrouwelijke chirurgen krijgen in het Verenigd Koninkrijk ook tijdens operaties te maken met seksueel wangedrag door collega’s. Dat bericht de BBC, dat exclusief inzage kreeg in een onderzoek onder 1434 mannelijke en vrouwelijke chirurgen. Hun beroepsorganisatie, Royal College of Surgeons, noemde de bevindingen „uitermate schokkend”.