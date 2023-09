Ook in hoger beroep 15 jaar celstraf voor ombrengen Sumanta Bansi

Net als eerder bij de rechtbank en volledig in lijn met de eis van het Openbaar Ministerie is Manodj B. maandag in hoger beroep veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor het ombrengen van de 22-jarige Sumanta Bansi en het begraven en verbergen van haar lichaam. Volgens het gerechtshof staat vast dat B. „met zijn schokkende handelen op brute wijze abrupt een einde aan het leven van de jonge Sumanta heeft gemaakt”.