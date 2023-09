De Oekraïense krijgsmacht zegt vier boorplatformen in de buurt van de Krim te hebben heroverd. De militaire inlichtingendiensten spreken op Telegram van een „unieke operatie”. De boorplatformen waren sinds 2015 in handen van de Russen, die ze sinds de invasie in Oekraïne van februari 2022 ook gebruikten voor militaire doeleinden.