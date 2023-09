Frankrijk: Marokko mag zelf bepalen welke hulp nodig is

Marokko mag wat de Franse regering betreft zelf bepalen welke hulp het land nodig heeft na de verwoestende aardbeving van vrijdagavond. De minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna vindt het „ongepast” om te discussiëren over waarom het ene land wel mag helpen van de Marokkaanse regering en het andere niet. Frankrijk heeft hulp aangeboden, maar Marokko heeft daarvoor nog geen officiële aanvraag ingediend. Parijs maakt nu 5 miljoen euro over naar organisaties die al hulp verlenen in Marokko.