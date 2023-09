De Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva is teruggekomen op de toezegging dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin niet zal worden opgepakt op de komende G20-top in Rio de Janeiro. „Ik weet niet of de Braziliaanse justitie hem zal aanhouden”, erkende Lula in New Delhi. „Daar gaat de rechterlijke macht over, niet de regering.”