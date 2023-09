Natuurclub vraagt Overijssel om bomenkap Salland stil te leggen

De Stichting NatuurAlert heeft de provincie Overijssel per brief gevraagd om de kap van bomen op de Sallandse Heuvelrug per direct stil te leggen. Staatsbosbeheer begon vorige week maandag met het kappen van zo’n 55 hectare aan bos op het westelijke deel van dit Natura 2000-gebied. NatuurAlert, een club van activisten, juristen, politici en deskundigen op het gebied van natuurbeheer, spreekt van „illegale” werkzaamheden en overweegt naar de rechter te stappen.