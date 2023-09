De Rode Halve Maan, zusterorganisatie van het Rode Kruis, is in Marokko actief in de nasleep van de zware aardbeving. Behalve het leveren van medische hulp en het uitdelen van hulpgoederen ligt de focus op dit moment op het bereiken van afgelegen gebieden in de bergen, die zwaar getroffen zijn door de aardbeving, zegt Derk Segaar, hoofd Internationale hulp bij het Nederlandse Rode Kruis.