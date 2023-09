G20 heeft gezamenlijke verklaring opgesteld ondanks geschillen

De Indiase premier Narendra Modi heeft gezegd dat de topconferentie van de G20 in New Delhi ondanks verschillen van inzicht een gezamenlijke verklaring heeft opgesteld. Het is voor de gastheer Modi een opluchting, want de tweedaagse top wordt overschaduwd door verschillende standpunten, vooral ten aanzien van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Ook zijn president Xi van China en Poetin van Rusland niet naar de top in New Delhi gekomen.