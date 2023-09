Het bestuur van de provincie Zeeland weigert voorlopig het zogeheten regenboogakkoord te ondertekenen, dat is opgesteld door het COC. Daarin staan afspraken over lhbti+ -emancipatie. Volgens gedeputeerde Harry van der Maas (leefbaarheid en onderwijs) doet Zeeland al van alles op dit vlak, zoals jaarlijks de regenboogvlag hijsen op 11 oktober (Coming Out Day).