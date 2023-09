Deskundige: overheid mag beperkingen stellen aan blokkade-acties

Het kan voor een burgemeester gerechtvaardigd zijn om beperkingen te stellen aan demonstraties waarbij bijvoorbeeld een snelweg wordt geblokkeerd. Dat zei universitair hoofddocent demonstratierecht van de Rijksuniversiteit Groningen Berend Roorda tegen Tweede Kamerleden die zich lieten bijpraten over dit grondrecht. Hij verwees onder meer naar een eerdere uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over boeren in Litouwen die drie snelwegen hadden geblokkeerd.