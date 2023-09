De Britse politie heeft een foto vrijgegeven van de vrachtwagen die een terreurverdachte woensdag zou hebben gebruikt om te ontsnappen uit de gevangenis in Londen. Volgens de politie heeft Daniel Abed Khalife zichzelf vastgebonden aan de onderkant van die wagen, die voedsel naar de gevangenis was komen brengen. Ook de precieze route die de vrachtwagen heeft afgelegd is met Britse media gedeeld.