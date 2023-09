Tweede Kamer wil spreidingswet asielzoekers snel behandelen

De Tweede Kamer wil de spreidingswet asielzoekers behandelen, ondanks de demissionaire status van het kabinet. Een meerderheid van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid wil het wetsvoorstel voor een evenwichtige en eerlijke verdeling van asielzoekers over alle gemeenten niet doorschuiven naar een nieuw kabinet. Wel is het de vraag of het wetsvoorstel nog voor de Kamerverkiezingen van 22 november kan worden behandeld.