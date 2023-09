De Australische premier Anthony Albanese en zijn Chinese collega Li Qiang hebben tijdens de Zuidoost-Aziatische top in Jakarta over de verzuurde relaties tussen beide landen gesproken. Volgens Albanese is er nu vooruitgang geboekt bij „de terugkeer naar onbelemmerde wederzijdse handel”. Hij erkende dat de visies van Australië en China niet altijd dezelfde zijn, maar een dialoog is volgens hem absoluut noodzakelijk.