Er tekent zich een Kamermeerderheid af om de spreidingswet asielzoekers toch nog voor de Kamerverkiezingen van 22 november te behandelen. Eerder was de verwachting dat de wet controversieel zou worden verklaard. Nu het CDA en SP het wetsvoorstel willen behandelen, is er volgens Haagse ingewijden een Kamermeerderheid voor behandeling. Op voorhand is duidelijk dat het wetsvoorstel niet ongeschonden door de Kamer komt.