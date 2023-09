Sommige mensen die in de zorg werkten en daar langdurige covid hebben opgelopen, zullen ten onrechte worden afgewezen voor de vergoeding die demissionair zorgminister Conny Helder vrijdag heeft aangekondigd. Dat zegt vakbond FNV, die de regeling „even triest als schandelijk” noemt. De bond heeft nog geen besluit genomen over een stap naar de rechter, „maar we laten het er niet bij zitten”.