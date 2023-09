Een 89-jarige vrouw uit Klazienaveen is dinsdag overleden na een aanrijding met een auto. Het slachtoffer kwam op de Broekweg in de Drentse plaats in botsing met de wagen en raakte zwaargewond. Hulpverleners hebben nog geprobeerd haar te redden, maar die hulp mocht niet baten. Ze is ter plaatse aan haar verwondingen overleden.