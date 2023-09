Catalaanse separatistenleider eist amnestie voor politieke steun

De gevluchte Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont eist volledige amnestie voor alle mensen vervolgd wegens hun rol bij een mislukte poging in 2017 Catalonië van Spanje af te scheiden. Puigdemont is toen naar België uitgeweken. Hij is in Spanje nu terug in beeld als leider van de Catalaanse partij JxCat en zou de demissionaire premier Pedro Sánchez in het zadel kunnen houden bij de vorming van een nieuwe regering.