Rijkswaterstaat en het Waterschap Rivierenland testen in de nacht van vrijdag op zaterdag het afsluiten van de Diefdijk, die dwars over de snelweg A2 loopt tussen de knooppunten Deil en Everdingen. Vanwege de oefening is dat deel van de snelweg vanaf vrijdagavond 22.00 uur dicht in de richting van Utrecht. De afsluiting duurt naar verwachting tot zaterdagochtend 07.00 uur. Ook zijn enkele op- en afritten afgesloten.