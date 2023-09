Het gat in de stuw in de Maas bij Grave is gedicht. Rijkswaterstaat meldt zaterdagavond dat er geen water meer uit het stuwpand stroomt, ruim 36 uur na het ontstaan van de problemen in het complex bij de Brabantse plaats. De organisatie verwacht dat de waterstand tussen Sambeek en Grave langzaam weer zal stijgen.