Ruim 30.000 wandelaars op pad voor Airborne Wandeltocht

Ruim 30.000 wandelaars gaan zaterdagmorgen op pad voor de 76e Airborne Wandelmars door het gebied waar in september 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog de Slag om Arnhem is uitgevochten. Enkele zeer hoogbejaarde Britse veteranen die destijds bij Arnhem hebben gevochten zijn overgekomen voor het defilé van wandelaars in Oosterbeek (gemeente Renkum) op zaterdagmiddag. De oudste van hen is 104 jaar, aldus een woordvoerster van de Politie Sport Vereniging Renkum, organisator van het loopevenement.