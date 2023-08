Greenpeace vindt dat de nieuwste wetenschappelijke inzichten over stikstofneerslag op de natuur „direct uitgangspunt dienen te worden in het stikstofbeleid”. Vervolgens moeten die normen ook worden gehandhaafd. „Anders heeft het geen zin”, zegt directeur Andy Palmen in een reactie op een belangrijk rapport van Wageningen University & Research (WUR).