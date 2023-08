Om de oorlog in Oekraïne te beëindigen, moet het Westen afspraken maken met de Russische president Vladimir Poetin. Het land moet garanties krijgen over veiligheid en soevereiniteit, maar kan geen lid worden van de NAVO. Dat heeft de Hongaarse premier Viktor Orbán gezegd in een interview met de Amerikaanse presentator Tucker Carlson op X. „Haal Trump terug, dat is de enige uitweg.”