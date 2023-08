De defensieministers van de Europese Unie buigen zich woensdag bezorgd over de mogelijk nieuwste coup in een recente reeks in Afrika. De vermoedelijke machtsgreep van militairen in Gabon zou „de instabiliteit in de hele regio doen toenemen”, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. „Dit is een belangrijk vraagstuk voor Europa.”