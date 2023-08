De Nederlandse overheid moet de ambities in het klimaatbeleid opschroeven en sneller klimaatneutaal worden, vindt de Wetenschappelijke Klimaatraad. Dit nieuwe adviesorgaan waarschuwt in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer dat „klimaatbeleid geen uitstel duldt”, ook niet nu het kabinet demissionair is. Volgen de raad is de wetenschap helder en zou al in 2040 het gros van de broeikasgasuitstoot ten einde moeten zijn.