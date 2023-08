De zeer grote brand die dinsdagochtend uitbrak bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Industrieweg in Winschoten (Groningen) is geblust, meldt de brandweer. Twee mensen die in het pand aanwezig waren tijdens de brand moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel. Een van hen is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de brandweer kon niet vertellen hoe diegene eraan toe is.