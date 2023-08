Vechten in het Russische leger wordt sinds de invasie van Oekraïne steeds beter betaald. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie, dat becijferde dat veel Russische militairen met lage rang inmiddels meer dan 200.000 roebel (ruim 1900 euro) per maand verdienen in Oekraïne. „Dat komt neer op 2,7 keer het gemiddelde Russische salaris.”