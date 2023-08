Turkije gaat een nieuwe poging doen Rusland over te halen weer mee te doen aan een internationale graandeal. Die overeenkomst maakte de uitvoer van Oekraïense landbouwproducten over de Zwarte Zee mogelijk, ondanks de oorlog. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal volgende week de Russische president Vladimir Poetin ontmoeten tijdens een bezoek aan Rusland, is van Turkse functionarissen vernomen.