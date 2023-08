Een 35-jarige man uit Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden omdat hij betrokken zou zijn bij een steekincident in een woning in de hofstad, meldt de politie zaterdag. Daarbij raakte een 37-jarige Hagenaar gewond, hij werd meerdere keren gestoken. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis vanwege zijn verwondingen.