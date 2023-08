De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij een melkveehouderij in de provincie Drenthe negen runderen, waaronder een kalf, moeten laten inslapen omdat ze er zo erbarmelijk aan toe waren dat een dierenarts ze niet meer kon helpen. De veehouder in kwestie wordt vervolgd, maar er wordt ook gekeken of hij zelf zorg nodig heeft.