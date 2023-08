De Britse militaire inlichtingendienst acht het „hoogstwaarschijnlijk” dat Wagnervoorman Jevgeni Prigozjin woensdag om het leven is gekomen bij een vliegtuigongeluk. „Er is nog geen definitief bewijs dat Prigozjin aan boord zat en hij staat erom bekend dat hij uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen treft. Toch is het hoogstwaarschijnlijk dat hij inderdaad om het leven is gekomen.”