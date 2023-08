Ruim driekwart van de kantooreigenaren in Amsterdam en omstreken voldoet inmiddels aan de wettelijke verplichting om op zijn minst energielabel C te hebben. Toch zijn er ook nog altijd kantoren die niet voldoen, ondanks eerdere waarschuwingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft een tiental bedrijven laten weten dat ze om die reden een last onder dwangsom tegemoet kunnen zien.