Een 60-jarige inwoner van het Gelderse Bronckhorst is donderdag om het leven gekomen door een aanrijding op de N316 in Zelhem in de Achterhoek. Hij botste met zijn bestelbus frontaal op een vrachtwagen, bestuurd door een 52-jarige plaatsgenoot, aldus de politie. De bestuurder van de bestelbus overleed ter plekke aan zijn verwondingen.