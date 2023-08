Onkruidtrekker vrijgesproken van baldadigheid

De kantonrechter van de rechtbank in Roermond heeft donderdag een 28-jarige man uit Swalmen vrijgesproken van baldadigheid. Agenten betrapten de man op 21 augustus 2022 „op heterdaad” bij het uittrekken van onkruid in een parkje in de straat waar hij woont. Hij kreeg wegens „baldadigheid” een boete van 250 euro, maar stapte naar de rechter omdat hij de gang van zaken „absurd” noemt. De kantonrechter zag in het onkruid trekken geen baldadigheid en sprak de man vrij.