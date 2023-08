In Moskou is een vliegtuig van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin geland, vlak nadat een ander vliegtuig dat op zijn naam staat is neergestort. Prigozjin stond op de passagierslijst van het gecrashte toestel, maar het is niet bevestigd dat hij inderdaad is omgekomen. De luchtvaartnieuwssite AIRLIVE schrijft dat het tweede vliegtuig is geland op het zakelijke vliegveld Ofstayevo in Moskou.