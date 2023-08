Discriminatiecoördinator verwacht meer zaken na uitspraak moskee

Nadat de As-Soennah-moskee in Den Haag de rechtszaak tegen de Belastingdienst heeft gewonnen, zullen meer mensen de gang naar de rechter maken als zij een vermoeden hebben van institutioneel racisme. Dat is de verwachting van Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). „Het zelflerend vermogen van bestuurlijk Nederland laat te wensen over, dus is het belangrijk dat de samenleving het heft in eigen hand neemt door de juridische weg te bewandelen.”