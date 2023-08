Interventie in Niger is waagstuk

Niger heette wel „het laatste bastion van de democratie in de Sahel”. Dat stempel had bepaald geen oude papieren, maar de ontwikkelingen in het Afrikaanse land leken gunstig. Voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van 1960 verliep een machtswisseling in Niger in februari 2021 namelijk volgens het boekje. President Mahamadou Issoufou had er twee termijnen van vijf jaar opzitten en maakte zonder morren plaats voor zijn opvolger. Hij stond het pluche af aan Mohamed Bazoum, die in een tweede ronde als winnaar van democratische verkiezingen naar boven was komen drijven. Bazoum boekte vooruitgang in de strijd tegen islamistische groepen en genoot de steun van belangrijke bondgenoten als de VS en Frankrijk. In naburige landen was het intussen onrust troef.