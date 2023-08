ANBI-status As-Soennah hersteld na mogelijke discriminatie fiscus

De rechtbank in Den Haag sluit niet uit dat de Belastingdienst gediscrimineerd heeft bij onderzoek naar de Stichting As-Soennah. Daarom krijgt de stichting de fiscaal aantrekkelijke ANBI-status terug. Advocaten Najat Idrissi en Touria Khidous bevestigen woensdag berichtgeving van NRC over het vonnis. „We hebben gewonnen, maar tegelijkertijd is het een verlies, want er is geen openheid van zaken gegeven over de wijze waarop de stichting is geselecteerd voor onderzoek.”