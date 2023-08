Een kind van 10 is in de Franse stad Nîmes doodgeschoten bij „een vermoedelijke afrekening tussen dealers”, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. „Het is een enorm drama dat niet onbestraft mag blijven.” Volgens Franse media gaat het om een jongen die bij zijn oom in de auto zat. De buurt waar het schietincident plaatsvond staat bekend om de handel in drugs.