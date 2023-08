Ecuadoraanse kiezers hebben in een referendum gestemd voor het stoppen met boren naar olie in een Amazonereservaat. Klimaatactivisten spreken van een „historisch voorbeeld van klimaatdemocratie”. Het voorstel om een halt toe te roepen aan oliewinning in het nationale park Yasuni, een van de meest diverse biosferen ter wereld, kreeg 59 procent van de stemmen.