Arnhem is een van de steden die op dit moment al een milieuzone heeft, waarbij het verboden is met om met verouderde dieselvoertuigen onder emissieklasse vier (busjes en personenauto’s) en zes (vrachtwagens) de binnenstad in te komen. De emissieklasse van een voertuig is te controleren door een kentekencheck te doen op milieuzones.nl. beeld VidiPhoto