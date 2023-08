Jurist: Nederland riskeert serieuze boetes voor omgang met natuur

De manier waarop overheden in Nederland omgaan met de natuur kan leiden tot fikse boetes van de Europese Commissie, zo waarschuwt natuurrechtdeskundige Sander Kole van de Open Universiteit. De provincie Limburg wil kijken of het fokprogramma van de korenwolf nog wel „haalbaar en betaalbaar” is en Gelderland zoekt naar manieren om op te kunnen treden tegen de wolf. Volgens Kole verslechteren dit soort acties de toch al beschadigde reputatie van Nederland in Europa.