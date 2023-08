Nooit heeft ze heimwee naar Nederland. „Mijn leven lang zou ik wel in Oman willen blijven”, verzucht Nelleke Hoekman (39), deze zomer even terug in Nederland. Zes jaar geleden verhuisde ze met haar gezin naar het Midden-Oosten. „Als ik ooit terugkom, ga ik in die hoge flats wonen, tussen de gesluierde vrouwen.”