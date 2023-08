De Franse regering heeft een speciaal telefoonnummer geopend vanwege een verwachte hittegolf. Mensen kunnen naar het nummer bellen voor informatie over hoe ze zich moeten aanpassen aan extreme hitte. De regering deelt de tips ook via televisie en radio. Rond het weekend kunnen de temperaturen in de zuidelijke regio’s Languedoc-Rousillon en Provence-Alpes-Côte d’Azur oplopen tot 41 graden, zeggen meteorologen.