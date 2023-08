De Verenigde Staten hebben goedgekeurd dat F-16-straaljagers vanuit Nederland en Denemarken naar Oekraïne worden gestuurd zodra de opleiding van Oekraïense piloten is voltooid. Volgens een Amerikaanse regeringsfunctionaris heeft de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken dat per brief laten weten aan de twee landen. Nederland en Denemarken verzorgen de opleiding van de Oekraïense piloten.